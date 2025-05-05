Фонд Баффета накопичив рекорду суму в особливому форматі

Компанія Воррена Баффета оприлюднила звіт за перші три місяці 2025 року. Зокрема, фонд повідомив про рекордні обсяги готівки.

Фонд Баффета накопичив рекордну суму готівки

Компанія Воррена Баффета оприлюднила звіт за перший квартал 2025 року у перші дні травня 2025 року. Зокрема, інвестиційний фонд Berkshire Hathaway повідомив про менший операційний прибуток за перші три місяці року. Тоді як запаси готівки компанії зросли до рекордного показника, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Операційний прибуток компанії зменшився через страхові збитки, які зафіксували на тлі масштабний лісових пожеж, а також зміни валютних курсів. За підсумками першого кварталу, обсяги готівки в компанії оцінили в рекордні 347,7 мільярда доларів. На кінець 2024 року обсяги готівки Berkshire Hathaway оцінювали в 334,2 мільярда доларів,. Це свідчить, що компанії складно знаходити активи для купівлі.

Що таке операційний прибуток

Це сума прибутку, яка залишається після відрахування операційних витрат від валового доходу.

У 2024 році Баффет активно розпродавав акції світових компаній. Мільярдер, зокрема, суттєво скоротив частки в компаніях Apple та Bank of America. Саме це допомогло Баффету уникнути серйозних втрат на фондовому ринку США, який обвалився через мита Трампа.

До того ж варто додати, що у Berkshire Hathaway наприкінці 2025 року буде новий очільник. Воррен Баффет, який очолював компанію 60 років, оголосив, що покидає посаду генерального директора компанії. Його наступником стане Грег Абель.