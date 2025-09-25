Кремль ухвалив рішення про заборону на вивезення бензину. Це обмеження діятиме для всіх компаній, зокрема, і виробників до кінця року.

Що відомо про цю заборону?

Як повідомляють російські ЗМІ, у цій забороні є виняток, передає 24 Канал.

Зверніть увагу! Тепер постачання автомобільного пального відбуватиметься виключно за міжурядовими угодами.

Також російський уряд ввів заборону на експорт дизелю. Ці обмеження стосуються саме непрофільних компаній.

Ми продовжимо найближчим часом заборону на експорт бензину до кінця року, а також буде введена заборона на експорт дизельного пального для не виробників також до кінця року,

– сказав російський віцепрем'єр Олександр Новак.

Зауважимо, що перші кроки у контролі експорту бензину, Кремль зробив ще в кінці липня. Тоді було впроваджено обмеження, аби збалансувати внутрішній ринок. Погіршили ситуацію з бензином в Росії, у тому числі атаки України на НПЗ.

Важливо! Обмеження на експорт бензину, які вводились у липні, продовжувались у вересні.

Що відомо про останні атаки України на НПЗ Росії?