Кремль принял решение о запрете на вывоз бензина. Это ограничение будет действовать для всех компаний, в частности, и производителей до конца года.

Что известно об этом запрете?

Как сообщают российские СМИ, в этом запрете есть исключение, передает 24 Канал.

Обратите внимание! Теперь поставки автомобильного топлива будут происходить исключительно по межправительственным соглашениям.

Также российское правительство ввело запрет на экспорт дизеля. Эти ограничения касаются именно непрофильных компаний.

Мы продолжим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для не производителей также до конца года,

– сказал российский вице-премьер Александр Новак.

Заметим, что первые шаги в контроле экспорта бензина, Кремль сделал еще в конце июля. Тогда были введены ограничения, чтобы сбалансировать внутренний рынок. Ухудшили ситуацию с бензином в России, в том числе атаки Украины на НПЗ.

Важно! Ограничения на экспорт бензина, которые вводились в июле, продолжались в сентябре.

Что известно о последних атаках Украины на НПЗ России?