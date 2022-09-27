Зробіть це вже зараз, – Байден звернувся із наполегливим закликом до нафтових компаній

Цього року ціни на нафту - це одна з головних тем для світу. На ринку фіксували як суттєве зростання цін, так і протилежну тенденцію буквально останніми тижнями. Чому про нафту заговорив Байден – читайте далі.

Президент США Джозеф Байден на одній з останніх зустрічей у Білому домі підкреслив, що за останній місяць вартість нафти впала на глобальному рівні. Проте цього не помітили на заправках, тоді як нафтові компанії продовжують отримувати надприбутки – мільярди доларів.

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Байден звернувся до нафтових компаній

Хоча ціни на пальне у США й впали з рекордних позицій, які зафіксували цього літа, схоже це залишається важливим питанням для Байдена. Тож він наполегливо закликав нафтові компанії знизити ціни.

У серпні ф'ючерси на американську нафту подешевшали на 9,2%;

Вартість пального за аналогічний період також впала на 9,2%, згідно з даними Американської автомобільної асоціації.

Компанія зі штаб-квартирою у Швейцарії погодилася виплатити США понад через порушення санкційної політики офіційного Вашингтона . Один із пунктів пов'язаний з окупованими територіями України.

Але Байден додав, що ціни по країні досі залишаються нерівномірними. Для прикладу, на заході США вони суттєво вищі через нестачу потужностей для переробки.

Моє повідомлення просте. Компанії, які керують автозаправними станціями та встановлюють ці ціни – знизьте ціни, які ви стягуєте на заправках, щоб зображати вартість, яку ви платите за продукт. Зробіть це вже зараз,

– заявив Джозеф Байден.

Ціни на бензин впали після свого піку в середньому більш ніж на 1 долар. Цьому сприяли зниження глобальних цін на нафту на фоні наслідків карантинів у Китаї через коронавірус та спекуляцій щодо наслідків світового економічного спаду. Білий дім також доклав чимало зусиль для того, щоб контролювати ситуацію.

Крім того, у США на листопад 2022 року заплановані проміжні вибори. Річ у тому, що фіксують ознаки того, що вартість пального досягла дна після незначного зростання на минулому тижні. Відповідно йдеться про ризик для президента США, оскільки це питання знову може перейти до політичної площини.

На момент створення цього матеріалу, вартість барелів двох найвідоміших марок нафти, згідно з Bloomberg, становить: