Сделайте это уже сейчас, – Байден обратился с настоятельным призывом к нефтяным компаниям

В этом году цены на нефть – это одна из главных тем для мира. На рынке фиксировали как существенный рост цен, так и противоположную тенденцию буквально в последние недели. Почему о нефти заговорил Байден – читайте дальше.

Президент США Джозеф Байден на одной из последних встреч в Белом доме подчеркнул, что за последний месяц стоимость нефти упала на глобальном уровне. Однако этого не заметили на заправках, в то время как нефтяные компании продолжают получать сверхприбыли – миллиарды долларов.

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Байден обратился к нефтяным компаниям

Хотя цены на топливо в США и упали с рекордных позиций, зафиксировавших этим летом, похоже, это остается важным вопросом для Байдена. Он настойчиво призвал нефтяные компании снизить цены.

В августе фьючерсы на американскую нефть подешевели на 9,2%;

Стоимость горючего за аналогичный период также упала на 9,2%, согласно данным Американской автомобильной ассоциации.

Компания со штаб-квартирой в Швейцарии согласилась выплатить США болееиз- за нарушения санкционной политики официального Вашингтона . Один из пунктов связан с оккупированными территориями Украины.

Но Байден добавил, что цены по стране до сих пор остаются неравномерными. Например, на западе США они существенно выше из-за нехватки мощностей для переработки.

Мое сообщение простое. Компании, управляющие автозаправочными станциями и устанавливающие эти цены – снизьте цены, которые вы взимаете на заправках, чтобы отображать стоимость, которую вы платите за продукт. Сделайте это уже сейчас,

– заявил Джозеф Байден.

Цены на бензин упали после своего пика в среднем более чем на 1 доллар. Этому способствовали снижение глобальных цен на нефть на фоне последствий карантинов в Китае из-за коронавируса и спекуляций по поводу последствий мирового экономического спада. Белый дом также приложил немало усилий для того, чтобы контролировать ситуацию.

Кроме того, в США на ноябрь 2022 года запланированы промежуточные выборы. Дело в том, что фиксируют признаки того, что стоимость горючего достигла дна после незначительного роста на прошлой неделе. Соответственно, речь идет о риске для президента США, поскольку этот вопрос снова может перейти в политическую плоскость.

На момент создания этого материала стоимость баррелей двух самых известных марок нефти, согласно Bloomberg, составляет: