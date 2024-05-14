Байден висунув ультиматум китайській криптофермі через ядерну зброю США

У компанії MineOne Partners, яка займається криптомайнінгом, вимагають продати земельну ділянку у штаті Вайомінг. Важливо підмітити, що відповідний запит надійшов з Білого дому.

У штаті Вайомінг компанія MineOne Partners тримає свої сервіси для роботи. Проте цей об'єкт знаходиться поруч із військово-повітряною базою Уоррен, де розміщені американські ядерні балістичні ракети.

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Білий дім поставив вимогу китайській криптофермі

Згідно з останніми даними, президент США Джозеф Байден вимагає від компанії MineOne Partners поруч з військово-повітряною базою протягом 120 днів. У Білому домі виділили ще два моменти, пов'язані з цією компанією:

Мажоритарним власником групи з Британських Віргінських островів – це громадяни Китаю;

При цьому компанія не повідомила американському уряду про цю чутливу транзакцію.

Які загрози для США виділив Байден

У Конгресі США все більше занепокоєні через те, що китайські групи скуповують сільськогосподарські та інші земельні ділянки у США, особливо поблизу військових об'єктів. Нагадаємо, що китайський бізнесмен Чен Тяньцяо став другим найбільшим власником земельних угідь у США серед іноземних громадян.

Також Джо Байден підмітив, що компанія MineOne використовувала спеціалізоване обладнання для майнінгу криптовалют, яке включає іноземні технології. Лідер США вказав, що це становить загрозу для національної безпеки країни. Зокрема, в указі Байдена підмітили, що "спеціалізоване обладнання іноземного виробництва потенційно може сприяти спостереженню і шпигунству".

Також у документі згадали, що наявність об'єктів нерухомості, які належать іноземцям, поблизу стратегічної ракетної бази і ключового елементу американської ядерної тріади також може становити загрозу для нацбезпеки США.