Байден натякнув Путіну на можливості США у кіберпросторі та запропонував план дій

У середу, 16 червня, відбулася зустріч президента США Джозефа Байдена та лідера Росії Володимира Путіна. Глава Білого дому використав цю можливість, для того, щоб розв'язати проблему з хакерами.

Джозеф Байден поцікавився у Володимира Путіна, чи хотів би він, щоб ціллю хакерів стали російські нафтопроводи. У зв'язку з цим лідер США запропонував своєму "колезі" запобігти ймовірному повторенню подібних ситуацій.

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Байден попередив Путіна

Це питання прозвучало під час переговорів президентів у Швейцарії всього через кілька тижнів після того, як один з найважливіших нафтопроводів США Colonial Pipeline став жертвою кібератаки. Підозрюють, що відповідальність за цей напад лежить на хакерській групі, яка відома як DarkSide. Через кібератаку трубопровід не працював більше як тиждень, викликавши паніку серед водіїв на південно-східному узбережжі США.

Саме тому Джозеф Байден запропонував список з 16 критично важливих об'єктів інфраструктури, які будуть недоступні для кібератак. До списку увійшли й об'єкти енергетичної інфраструктури. Глава Білого дому наголосив, що у разі нападу на ці об'єкти уряд США обов'язково відреагує. Він також зазначив, що в Москві знають про "потужні" можливості США в кіберпросторі.

Після атаки на Colonial Pipeline адміністрація Байдена змінила правила кібербезпеки для критично важливої ​​інфраструктури. Зокрема, тепер компанії з цього сектору зобов'язані повідомляти Міністерству внутрішньої безпеки про інциденти пов'язані з атаками хакерів. У квітні команда Джо Байдена запровадила нові санкційні обмеження проти Росії. Санкції були введені через злом SolarWinds та спробу зірвати президентські вибори. Навесні американський президент попередив Путіна, що будь-які дії проти США будуть мати відповідні наслідки.

Російська Федерація заперечує свою причетність до атаки на Colonial Pipeline. Джозеф Байден заявляв, що за атакою стояв не російський уряд, але є докази того, що нападники проживали в Росії.

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