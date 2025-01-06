Байден зробив прощальний подарунок Трампу: це може зірвати важливі плани республіканця

Чинний президент США Джо Байден ухвалив рішення щодо розробки нафти та газу. Цей крок може суттєво ускладнити життя Дональду Трампу, який неодноразово заявляв про масштабні плани щодо цієї галузі.

Джо Байден ухвалив важливе рішення щодо видобутку нафти та газу в США

Джо Байден заборонив розробку нових родовищ нафти та газу в прибережних водах США. Йдеться про 625 мільйонів акрів, які будуть поза зоною доступу для нафтогазових компаній. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги Ціни на нафту суттєво зросли за тиждень: які фактори впливали на ринок

Рішення Байдена стосується прибережних вод США, включно з Атлантичним, Тихим океанами та східною частиною Мексиканської затоки. Додають, що політик пішов на цей крок, аби забезпечити постійний захист прибережних вод і спільнот, які залежать від них, від низки ризиків. Зокрема, йдеться про видобування викопного палива та можливих розливів нафти.

При цьому компанії й надалі зможуть отримувати ліценції на розробку в центральній і західній частинах Мексиканської затоки. Нагадаємо, що на неї припадає 14% видобутку нафти та газу в США.

Прогнозують, що офіційна заява від Байдена пролунає 6 січня 2025 року. При цьому це рішення буде мати довгострокові наслідки для наступного президента США. Йдеться про Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що прагне збільшити обсяги видобування нафти та газу в США.

Рішення Байдена вітають екологи, назвавши його "епічною перемогою для океанів". Тоді як нафтові компанії незадоволені цим кроком. Вони заявляють, що цей крок шкодить енергетичній міці США в час зростання попиту на електроенергію