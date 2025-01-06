Джо Байден ухвалив важливе рішення щодо видобутку нафти та газу в США

Джо Байден заборонив розробку нових родовищ нафти та газу в прибережних водах США. Йдеться про 625 мільйонів акрів, які будуть поза зоною доступу для нафтогазових компаній. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Рішення Байдена стосується прибережних вод США, включно з Атлантичним, Тихим океанами та східною частиною Мексиканської затоки. Додають, що політик пішов на цей крок, аби забезпечити постійний захист прибережних вод і спільнот, які залежать від них, від низки ризиків. Зокрема, йдеться про видобування викопного палива та можливих розливів нафти.

При цьому компанії й надалі зможуть отримувати ліценції на розробку в центральній і західній частинах Мексиканської затоки. Нагадаємо, що на неї припадає 14% видобутку нафти та газу в США.

Прогнозують, що офіційна заява від Байдена пролунає 6 січня 2025 року. При цьому це рішення буде мати довгострокові наслідки для наступного президента США. Йдеться про Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що прагне збільшити обсяги видобування нафти та газу в США.

Рішення Байдена вітають екологи, назвавши його "епічною перемогою для океанів". Тоді як нафтові компанії незадоволені цим кроком. Вони заявляють, що цей крок шкодить енергетичній міці США в час зростання попиту на електроенергію