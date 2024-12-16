Під час дефіциту валюти в Сирії: як і чому режим Асада відправив до Росії дві тонни готівки

Сирійський диктатор Башар Асад допомагав Росії з готівковою іноземною валютою. Йдеться про мільйони доларів та євро.

Режим Асад допомагав Росії з іноземною валютою

Сирійська влада під час правління Башара Асада відправляла до Росії літаки з іноземною валютою. Повідомляють, що готівку транспортували у 2018 – 2019 роках. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Відомо, що Сирія переправила до Росії приблизно 250 мільйонів доларів. Літаки з готівкою номіналами 100 доларів та 500 євро направляли до московського аеропорту "Внуково". Ці кошти належали Центральному банку Сирії. Вагу цих вантажів оцінили приблизно в 2 тонни. Отриману іноземну валюту розміщали у російських банках.

Важливо! В той самий час Сирія стикалася із серйозним дефіцитом валюти. Варто додати, що тоді режим Асада суттєво залежав від військової підтримки Росії.

Нагадаємо, що у Великій Британії сім'я Асада та його союзники зберігали мільйони доларів. Йдеться понад 200 мільйонів доларів. Ці активи заарештували після того, як офіційний Лондон запровадив санкції проти сирійської влади.