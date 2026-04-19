Перевипускати чи повертати: що робити, коли банкомат "з'їв" банківську картку

Сьогодні цифрові сервіси для оплати товарів та послуг стають все більш популярними, але іноді без готівки просто не обійтись. Тому особливо прикро, коли під час зняття коштів, банкомат раптом "з'їдає" банківську картку.

Чому банкомат може "з'їсти" картку?

У такі неприємній ситуації головне – діяти послідовно та не панікувати. Перш за все слід визначити причину блокування карти, пише освітній сайт “Гаразд” від НБУ.

Причин може бути кілька, і від них залежить, як діяти далі. Найчастіше – це банальна помилка клієнта, коли він тричі неправильно ввів PIN-код.

Не менш поширені ситуації:

людина забрала гроші, але забула картку в слоті;

технічні збої або «зависання» банкомата;

пошкодження банківської картки;

перебої з електроенергією;

підозра на шахрайство з карткою.

Варто пам'ятати, що якщо людина забула карту у слоті, то банкомат чекає лише 10 – 20 секунд, після чого автоматично забирає її назад для безпеки.

Іноді проблема може виникнути, якщо картка потрапила до стоп-листа банку. Кожен банк складає власний стоп-лист – це перелік номерів платіжних карток, які були вкрадені, загублені тощо. Вони більше не можуть обслуговуватися, тому зазвичай такі картки вилучаються банкоматом.

Важливо знати! Після того як банкомат забрав картку, вона не зникає. Вона зберігається у спеціальному відсіку всередині пристрою до моменту інкасації або технічного обслуговування. Зазвичай це відбувається 1 – 2 рази на тиждень.

Що робити, якщо банкомат "з'їв" картку?

Перш за все, варто спробувати вирішити ситуацію самостійно. Натисніть і потримайте кнопку "Скасувати" (Cancel) кілька секунд. Іноді банкомат повертає картку, якщо вона не заблокована системою.

Якщо це не допомогло, уважно огляньте банкомат. На ньому зазвичай є номер служби підтримки. Зателефонуйте та повідомте про інцидент, назвавши адресу банкомата.

У разі, коли пристрій знаходиться у відділенні банку, найкраще одразу звернутися до співробітників. Інколи вони можуть швидко допомогти дістати картку.

Якщо картку "з’їв" ваш банк, ситуація зазвичай вирішується швидше. Варто:

зателефонувати до контакт-центру банку;

повідомити про інцидент і місце розташування банкомата;

назвати свої дані для ідентифікації;

за потреби попросити тимчасово заблокувати картку.

Оператор пояснить подальші кроки та терміни повернення картки.

Зауважте! Якщо це банкомат іншого банку, спершу зверніться до свого банку та повідомте про ситуацію. Потім заблокуйте картку. Після цього зв’яжіться з банком, якому належить банкомат – контакти зазвичай є на самому пристрої.

Повертати чи перевипускати картку?

Іноді простіше не чекати повернення картки, а одразу замовити нову. Особливо якщо банкомат розташований поза відділенням. Адже у такому разі доведеться чекати інкасації, що може зайняти до тижня, пише Unex Bank.

Є просте правило:

якщо банкомат стоїть не у відділенні, краще одразу заблокувати картку і замовити нову;

якщо у відділенні, тоді варто спробувати повернути її на місці через працівників банку.

Сьогодні багато банків дозволяють миттєво оформити цифрову картку. Її можна додати до Google Pay чи Apple Pay і одразу користуватися грошима, не чекаючи пластику.

Зауважте! Якщо є можливість дістати картку через відділення, працівник банку відкриє банкомат, витягне картку зі спеціального відсіку, перевірить вашу особу та оформить передачу. Після цього картку повернуть власнику.

