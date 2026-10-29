Ці євро більше не друкують: чи втратить банкнота свою цінність у 2026 році

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Чому банкноту 500 євро перестали випускати

Банкнота номіналом 500 євро є найбільшою за номіналом серед євробанкнот. Європейський центральний банк ухвалив рішення припинити її виробництво ще у травні 2016 року, а національні центральні банки країн єврозони завершили випуск таких купюр у квітні 2019 року.

Причиною такого рішення стали побоювання, що банкноти великого номіналу можуть полегшувати незаконну діяльність, зокрема відмивання грошей. Водночас ЄЦБ не став скасовувати саму банкноту: її не включили до нової серії "Європа", яка складається з номіналів від 5 до 200 євро.

Відтоді фінансові установи більше не отримують нових банкнот номіналом 500 євро від центральних банків. Водночас купюри, які вже перебувають в обігу, не втратили своєї вартості. Тому твердження про те, що саме в листопаді 2026 року їх нібито виводять з обігу, не відповідає офіційній інформації ЄЦБ.

Чи можна користуватися 500 євро у листопаді 2026 року

Банкноти номіналом 500 євро залишаються законним платіжним засобом у єврозоні. Це означає, що вони не втратили свого номіналу, а власники можуть використовувати їх для розрахунків або зберігати як заощадження.

Крім того, банкноти можна обміняти на інші номінали в національних центральних банках Євросистеми без обмеження строку. Отже, власникам таких купюр не потрібно поспішати витрачати їх через чутки про нібито заплановане скасування у листопаді 2026 року.

Важливо! Водночас варто враховувати практичний нюанс: хоча банкнота залишається законною, окремі магазини, банки або обмінні пункти можуть мати власні процедури перевірки великих купюр чи відмовлятися приймати їх у певних ситуаціях. Тому перед обміном або використанням банкноти доцільно уточнити правила конкретної установи.

Таким чином, у листопаді 2026 року банкнота 500 євро не втрачає чинності лише через те, що її більше не випускають. Якщо маєте таку купюру, її номінальна вартість залишається незмінною – 500 євро.

До речі, найбільшу за номіналом банкноту випустили в Угорщині влітку 1946 року, що офіційно зафіксовано в Книзі рекордів Гіннесса. Йдеться про 100 квінтильйонів пенге, або 100 000 000 000 000 000 000 одиниць тодішньої національної валюти.