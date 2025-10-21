Скільки можна отримати за здачу банківського срібла та золота
- Сьогодні ціна банківського золота складає 5 676,90 гривні за грам, а золота, яке не відповідає стандартам, - 5 620,13 гривні за грам.
- Банківське срібло коштує 69,14 гривні за грам, а срібло, яке не відповідає вимогам, - 65,68 гривні за грам.
НБУ регулює закупівельні ціни на дорогоцінні метали. Вони змінюються з урахуванням світових трендів. Зокрема, сьогодні вартість банківських золота та срібла дещо знизилась.
Як змінились закупівельні ціни на золото?
Сьогодні банківське золото (тобто, метал найвищої проби) має ціну – 5 676,90 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Змінились і інші закупівельні ціни:
- 21 жовтня золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 659,87 гривні за грам;
- водночас, цей дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує дещо менше – 5 620,13 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на срібло?
Закупівельні ціни на банківське срібло також зазнали змін. Кінцева вартість цього металу залежить від категорії:
- банківське срібло сьогодні має ціну – 69,14 гривні за грам;
- а от цей метал, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів, коштує – 65,68 гривні за грам.
Важливо! Банківським металом називають найчистіший. Себто, він має найвищу пробу та позбавлений різного роду домішок. Банківське золото найчастіше реалізується у вигляді злитків і монет.
Що відбувається з цінами на золото та срібло зараз?
Сьогодні вартість золота сягнула – 4 340,99 долара за унцію. Ціна цього металу впала на 0,3% від рекордного значення, встановленого на минулій сесії, повідомляє Reuters.
Змінилась і вартість срібла. Його спотова ціна зросла на 1,2%. Вартість цього металу сягнула 51,83 долара за унцію.