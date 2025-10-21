Скільки можна отримати за здачу банківського срібла та золота

НБУ регулює закупівельні ціни на дорогоцінні метали. Вони змінюються з урахуванням світових трендів. Зокрема, сьогодні вартість банківських золота та срібла дещо знизилась.

Як змінились закупівельні ціни на золото?

Сьогодні банківське золото (тобто, метал найвищої проби) має ціну – 5 676,90 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Змінились і інші закупівельні ціни:

21 жовтня золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 659,87 гривні за грам;

водночас, цей дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує дещо менше – 5 620,13 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на срібло?

Закупівельні ціни на банківське срібло також зазнали змін. Кінцева вартість цього металу залежить від категорії:

банківське срібло сьогодні має ціну – 69,14 гривні за грам;

а от цей метал, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів, коштує – 65,68 гривні за грам.

Важливо! Банківським металом називають найчистіший. Себто, він має найвищу пробу та позбавлений різного роду домішок. Банківське золото найчастіше реалізується у вигляді злитків і монет.

Що відбувається з цінами на золото та срібло зараз?