Сколько можно получить за сдачу банковского серебра и золота

НБУ регулирует закупочные цены на драгоценные металлы. Они меняются с учетом мировых трендов. В частности, сегодня стоимость банковских золота и серебра несколько снизилась.

Как изменились закупочные цены на золото?

Сегодня банковское золото (то есть, металл высшей пробы) имеет цену – 5 676,90 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Изменились и другие закупочные цены:

21 октября золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 659,87 гривны за грамм;

одновременно, этот драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит несколько меньше – 5 620,13 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на серебро?

Закупочные цены на банковское серебро также претерпели изменения. Конечна стоимость этого металла зависит от категории:

банковское серебро сегодня имеет цену – 69,14 гривны за грамм;

а вот этот металл, что не соответствует требованиям по качеству драгоценных металлов, стоит – 65,68 гривны за грамм.

Важно! Банковским металлом называют самый чистый. То есть, он имеет наивысшую пробу и лишен разного рода примесей. Банковское золото чаще всего реализуется в виде слитков и монет.

Что происходит с ценами на золото и серебро сейчас?