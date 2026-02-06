Тепер банківські платежі можна відстежити: НБУ ухвалив важливе рішення

НБУ ухвалив важливі зміни. Вони почали діяти з 1 грудня 2025 року. Тепер можна відстежувати проходження своїх банківських платежів у цілодобовому режимі.

Що відомо про відстеження банківських платежів?

В рамках реалізації цього задуму, запущено трекінг у системі електронних платежів (СЕП), повідомляє НБУ.

Цікаво! Скористатися сервісом можуть відправники та отримувачі платежів.

Тобто, клієнти українських банків тепер можуть побачити статус платіжної операції. Наразі існують такі варіанти:

Ініційований.

Опрацьований банком платника.

Очікує на обробку в СЕП.

Зарахований на рахунок отримувача і так далі.

Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних),

– повідомляє Нацбанк.

Аби скористатися новим сервісом, потрібно:

спочатку перейти на відповідну сторінку на сайті НБУ, її можна знайти за – посиланням;

далі необхідно ввести UETR;

а також – суму платежу (в гривнях).

Завдяки цьому сервісу можна відстежувати час проходження всіх ключових етапів платежу. Зокрема, і миттєвих переказів. Саме вони здійснюються через СЕП, повідомляє Нацбанк.

