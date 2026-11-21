Adv

Чи бачить податкова перекази між банківськими картками

В Україні інформація про банківські рахунки та операції клієнтів захищена банківською таємницею. Це передбачає стаття 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Тому Державна податкова служба не має вільного доступу до банківських рахунків громадян і не отримує автоматично інформацію про кожен переказ із картки на картку.

Водночас це не означає, що податкова взагалі не може отримати відомості про фінансові операції українців. Згідно зі статтею 62 цього ж закону, банки можуть розкривати інформацію, яка становить банківську таємницю, у визначених законодавством випадках.

Зверніть увагу! Зокрема, ДПС може направляти банкам запити щодо наявності рахунків та електронних гаманців конкретних платників податків. А для отримання інформації про обсяг та обіг коштів на рахунках фізичних осіб податковій потрібне відповідне рішення суду.

Окремо варто розрізняти податковий контроль і фінансовий моніторинг. Банки зобов'язані аналізувати фінансові операції клієнтів, звертати увагу на незвичну активність і виявляти підозрілі транзакції. Якщо операція має ознаки підозрілої, фінансова установа може запросити в клієнта документи та пояснення щодо походження грошей, а за передбачених законом умов – повідомити Держфінмоніторинг.

Тобто банк може зацікавитися переказами клієнта навіть тоді, коли податкова не має безпосереднього доступу до інформації про них. При цьому фінансовий моніторинг сам по собі не означає, що людина порушила податкове законодавство або повинна сплатити податки.

За які перекази на картку можуть виникнути податкові зобов'язання

Сам факт надходження грошей на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання. Як пояснювали у Державній податковій службі, важливо враховувати економічну суть операції та причину, з якої людина отримала кошти. Наприклад, якщо батьки переказують гроші дітям на повсякденні витрати, друзі компенсують спільну покупку або людина отримує назад раніше позичені кошти, такі операції самі по собі не є оподатковуваним доходом.

Інша ситуація виникає, коли переказ фактично є оплатою за товари чи послуги, орендною платою або іншим доходом. У такому разі отримувач повинен враховувати вимоги Податкового кодексу України щодо декларування доходів та сплати податків.

Важливо! Окремі правила передбачені для грошових подарунків. Відповідно до статті 174 Податкового кодексу, подарунки від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО. До них належать батьки, чоловік або дружина, діти, рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Якщо ж подарунок надходить від фізичної особи – резидента, яка не належить до цих категорій родичів, застосовується ставка ПДФО 5%, а також військовий збір 5%.

Фахівці податкової також звертають увагу на систематичні перекази та використання особистих банківських карток для отримання підприємницьких доходів. Якщо людина регулярно отримує кошти за продані товари або надані послуги, такі надходження можуть свідчити про здійснення господарської діяльності, а не про звичайні перекази між фізичними особами.

Отже, українцям не варто вважати кожен переказ між картками порушенням податкового законодавства. Водночас якщо людина регулярно отримує значні суми, їй доцільно зберігати документи, які підтверджують походження коштів: розписки про повернення боргу, договори, підтвердження оплати або інші докази характеру операції.

До слова, в Україні банки зобов'язані перевіряти фінансові операції клієнтів у межах законодавства про фінансовий моніторинг. Тому регулярне отримання грошей від великої кількості різних людей може привернути увагу фінансової установи, особливо якщо такі надходження не відповідають звичній фінансовій поведінці власника картки.