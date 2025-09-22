Ціна продовжує змінюватись: скільки коштують банківське золото та срібло зараз
- Станом на 22 вересня, ціна банківського золота складає 4 788,56 гривні за грам, а срібло коштує 55,23 гривні за грам.
- Злиток золота вагою 10 грамів сьогодні коштує 58 600 гривень, а аналогічний злиток срібла – 1 455 гривень.
Вартість золота продовжує зростати. З початку року, ціна цього металу зросла на майже 40%. Срібло також відчутно здорожчало.
Яка вартість банківського золота зараз?
Банківське золото, тобто, найчистіший метал, зросло в ціні і станом на 22 вересня, коштує – 4 788,56 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Також регулятор встановив такі закупівельні ціни на цей дорогоцінний метал:
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 774,19 гривні за грам;
- а от золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 740,67 гривні за грам.
Яку пробу має банківське золото?
Банківське золото найчистіше і позбавлене різного роду домішок. Тобто, його проба – 999,9.
Скільки коштує срібло у банку?
А от срібло, навпаки, дешевшає:
- банківське срібло сьогодні має ціну – 55,23 гривні за грам;
- вартість срібла, що не відповідає вимогам щодо якості, менша, сьогодні його ціна за грам – 52,47 гривні.
Скільки сьогодні коштують злитки з цих металів?
Злиток 1 категорії зі срібла вагою 10 грамів зараз можна купити за 145,50 гривень за грам, тобто – доведеться витратити 1 455 гривень, повідомляє "Приватбанк". А от золото, при аналогічних параметрах, коштує уже 5 860 гривень за грам. Відповідно, злиток обійдеться у – 58 600 гривень.
Що потрібно знати про золото зараз?
Медичне золото не є дорогоцінним металом. Воно значно дешевше. По факту, це звичайний метал, вкритий позолотою. Медичне золото має низку переваг, зокрема, гіпоалергенність.
На вартість золота впливає його проба, а не колір. Тобто, частка "чистого" металу.
Зверніть увагу! Саме проба вказує на частку чистого металу. Розглянемо на прикладі золота. Якщо вказана 585 проба, на золотому виробі – чистого металу там 58,5%.