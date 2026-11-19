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Чи заблокують банківську картку через переказ 20 тисяч гривень

В Україні немає універсального правила, за яким банк автоматично блокує картку після отримання або відправлення 20 тисяч гривень. Водночас, відповідно до Закону України № 361-IX про запобігання легалізації доходів, фінансові установи зобов'язані перевіряти операції клієнтів і можуть звернути увагу навіть на перекази, сума яких значно менша за встановлений законодавством поріг фінансового моніторингу.

Пороговими вважаються фінансові операції на суму від 400 тисяч гривень за наявності хоча б однієї з визначених законом ознак. Проте це не означає, що перекази на менші суми повністю захищені від перевірок.

Важливо! Згідно зі статтею 21 цього закону, підозрілими можуть вважатися фінансові операції незалежно від їхньої суми. Тому навіть переказ на 20 тисяч гривень може привернути увагу банку, якщо він має незвичний характер або не відповідає інформації про клієнта, його доходи та звичайну фінансову діяльність.

Наприклад, якщо людина зазвичай отримує на картку зарплату в розмірі 15–20 тисяч гривень, а потім починає регулярно отримувати перекази від десятків незнайомих людей, банк може зацікавитися походженням цих коштів. Так само додаткову увагу можуть привернути регулярні надходження за продаж товарів або надання послуг на особисту картку, якщо характер операцій свідчить про незадекларовану підприємницьку діяльність.

Водночас одноразове отримання 20 тисяч гривень від родича, знайомого або повернення боргу саме по собі не означає порушення. Якщо походження грошей зрозуміле, а операція відповідає звичайній фінансовій поведінці клієнта, підстав для автоматичного блокування лише через суму переказу немає.

Що робити, якщо банк заблокував картку через переказ

Якщо фінансова операція викликала підозру, банк може тимчасово обмежити проведення платежу, попросити клієнта надати пояснення або документи про походження коштів. У разі необхідності фінансова установа також може відмовити в проведенні операції чи припинити ділові відносини з клієнтом відповідно до вимог законодавства.

Зокрема, банк може попросити надати довідку про доходи, виписку з іншого рахунку, договір купівлі-продажу майна, договір позики або інші документи, які пояснюють походження грошей. Якщо йдеться про переказ від родича, можуть знадобитися документи, що підтверджують родинні зв'язки та обставини передачі коштів.

Щоб уникнути непорозумінь, варто використовувати банківські рахунки відповідно до їхнього призначення, не передавати власну картку іншим людям для проведення операцій та зберігати документи, які підтверджують походження значних надходжень.

Зверніть увагу! Окремо слід враховувати ліміти на перекази між картками. У межах банківського меморандуму для фізичних осіб діють обмеження на вихідні P2P-перекази: стандартний місячний ліміт становить до 100 тисяч гривень для клієнтів із низьким або середнім рівнем ризику та до 50 тисяч гривень для клієнтів із високим рівнем ризику. Це обмеження стосується сукупного обсягу переказів за місяць, а не автоматичного блокування картки через одну операцію на 20 тисяч гривень.

Отже, переказ 20 тисяч гривень не є самостійною причиною для автоматичного блокування банківської картки. Вирішальне значення мають походження грошей, регулярність операцій, фінансовий профіль клієнта та наявність ознак підозрілої діяльності.

До речі, регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.