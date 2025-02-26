Топовий банк в Україні оголосив про підвищення відразу низки тарифів: суми вражають

Державний "Ощадбанк" оголосив про важливі зміни для своїх клієнтів. Йдеться про вартість відразу низки послуг.

"Ощадбанк" змінює тарифи для клієнтів

Державний банк оголосив про зміну тарифів на обслуговування карткових рахунків. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт "Ощадбанку". Зміни почнуть діяти з 1 квітня 2025 року.

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Кредитор підготував нові ціни на послуги як для власників корпоративних карток, так і для всіх інших. Власникам корпоративних карток потрібно готуватися до таких тарифів:

Отримання інформації про залишок коштів на рахунку через NFC-модуль банкомата або контакт-центр банку – 5 гривень;

Надання довідки про обороти за рахунком – 150 гривень ;

; Зміна PIN-коду через банкомати, POS-термінали або контакт-центр – 15 гривень ;

; Розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням картки Mastercard або Visa, яка оскаржується клієнтом та вимагає звернення "Ощадбанку" до міжнародної платіжної системи – 900 гривень;

Безготівкові перекази коштів на інші картки "Ощадбанку" за реквізитами картки у банкоматах та терміналах – 0,5% від суми + 3 гривні ;

; Безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами – 1,0% від суми, але не менше ніж 10 гривень та не більше 1000 гривень.

Тоді як користувачі інших видів карток в "Ощадбанку" з квітня будуть платити за отримання інформації про залишок коштів на рахунку в банкоматі з використанням NFC-модуля 5 гривень. Водночас кредитор не буде стягувати плату за видачу готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картку було випущено або перевипущено з якоїсь причини й ще не доставлено до установи "Ощадбанку".

Нагадаємо, що "Ощадбанк" не єдиний банк, який змінює тарифи для клієнтів. Раніше "ПриватБанк" оголосив, що відмовляється від однієї з безплатних послуг. Йдеться про доставку картки для перевипуску по всій території Україні, за яку з 1 січня 2026 року потрібно буде платити 80 гривень.