Топовый банк в Украине объявил о повышении сразу ряда тарифов: суммы впечатляют

Государственный "Ощадбанк" объявил о важных изменениях для своих клиентов. Речь идет о стоимости целого ряда услуг.

"Ощадбанк" меняет тарифы для клиентов

Государственный банк объявил об изменении тарифов на обслуживание карточных счетов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "Ощадбанка". Изменения начнут действовать с 1 апреля 2025 года.

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Кредитор подготовил новые цены на услуги как для владельцев корпоративных карт, так и для всех остальных. Владельцам корпоративных карт нужно готовиться к таким тарифам:

получение информации об остатке средств на счете через NFC-модуль банкомата или контакт-центр банка – 5 гривен;

предоставление справки об оборотах по счету – 150 гривен ;

; смена PIN-кода через банкоматы, POS-терминалы или контакт-центр – 15 гривен ;

; розыск (запрос), подтверждения перевода по каждой операции с использованием карты Mastercard или Visa, которая оспаривается клиентом и требует обращения "Ощадбанка" в международную платежную систему, – 900 гривен;

безналичные переводы средств на другие карты "Ощадбанка" по реквизитам карты в банкоматах и терминалах – 0,5% от суммы + 3 гривны ;

; безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1,0% от суммы, но не менее 10 гривен и не более 1000 гривен.

В то же время пользователи других видов карт в "Ощадбанке" с апреля будут платить за получение информации об остатке средств на счете в банкомате с использованием NFC-модуля. Услуга будет стоить 5 гривен. В то же время кредитор не будет взимать плату за выдачу наличных через POS-терминал без использования карты, если карта была выпущена или перевыпущена по какой-то причине и еще не доставлена в учреждение "Ощадбанка".

Напомним, что, что "Ощадбанк" не единственный банк, который меняет тарифы для клиентов. Ранее "ПриватБанк" объявил, что отказывается от одной из бесплатных услуг. Речь идет о доставке карты для перевыпуска по всей территории Украины, за которую с 1 января 2026 года нужно будет платить 80 гривен.