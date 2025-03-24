Два банки в Україні закривають відразу низку відділень: на які міста чекають зміни

Два українських банки оголосили про закриття низки відділень в різних містах. Один з банків скорочує мережу у місті, яке на Сході України.

Два банки закривають відділення по Україні

ПУМБ і "Укрексімбанк" повідомили, що скорочують свої мережі відділень в Україні. Банки уже розкрили інформацію про те, в яких містах будуть закривати свої філії, пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Згідно з останніми даними, "Укрексімбанк" закриє два відділення у Києві та Чернігові. У столиці йдеться про відділення, яке розташоване, за адресою вулиця Бориса Гмирі, 6, а в Чернігові – на проспекті Миру, 7.

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Тоді як ПУМБ планує закрити філію в Краматорську. Відділення банку розташоване за адресою вулиця Марата, 10 й воно припинить працювати 31 березня 2025 року. Головна причина закриття філії – повномасштабна війна Росії проти України.

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