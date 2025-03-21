Один із державних банків України має недостатній рівень капіталу, – НБУ

Торік в Україні суттєво підвищили податок на прибуток. У Нацбанку розповіли про те, як банки адаптуються до нових умов.

Як банки України впоралися з підвищенням податку

Перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла про наслідки підвищення податку на прибуток банків. Нагадаємо, що в 2024 році податок для українських кредиторів підвищили з 25% до 50%, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Катерина Рожкова заявила, що підвищення податку загрожувало низці банків падінням капіталу нижче нормативного значення. Експертка додала, що майже всі кредитори впоралися, підмітивши, що остаточно зрозуміти ситуацію вийде після отримання аудиторських звітів у квітні.

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Водночас перша заступниця глави НБУ заявила, що на сьогодні лише один банк в Україні матиме недостатній рівень капіталу. Йдеться про державний "Укрексімбанк", який функціонує з 1992 року.

Рожкова також повідомила, що державний банк "Сенс Банк" вповадив адаптовану програму капіталізації за результатами попередньої оцінки стійкості та функціонує в її межах. Додамо, що Україна націоналізувала "Сенс-Банк" у 2023 році. До цього кредитор належав підсанкційним росіянам: