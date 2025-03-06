Один із найбільших банків України змінив термін дії пільгового тарифу

"ПриватБанк" зробив важливу заяву про важливий тарифний план. У центрі уваги перекази на закордонні картки.

Яку комісію бере "ПриватБанк" за переказ коштів

"ПриватБанк" повідомив про продовження пільгового тарифу для валютних карток. Йдеться про міжнародні перекази через систему "Приват24", пише 24 Канал з посиланням на банк.

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Згідно з оголошенням "ПриватБанку", пільговий тариф був діяти до 15 травня 2025 року. Крім того, в банку додали, що комісія за переказ коштів на закордонні картки буде становити 1% від суми.

Проте варто враховувати, що мінімальний розмір комісії становить 50 гривень.

Нагадаємо, що комісія на переказ коштів на закордонні картки без пільгового тарифу становить 2% від суми. Додамо, що державний "Ощадбанк" оголосив про зміну тарифів на обслуговування карткових рахунків. Нові тарифи почнуть діяти з 1 квітня 2025 року.