В Україні на один банк стане менше
- Національний банк України відкликав ліцензію Комінвестбанку і розпочав процес ліквідації, який триватиме з 2025 до 2028 року.
- Фонд гарантування вкладів підписав угоду про передачу частини активів і зобов'язань банку АТ Асвіо на суму 303,7 мільйона гривень.
- Комінвестбанк був створений у 1992 році і мав 40 відділень у великих містах України.
В Україні ліквідують банк, який має відділення в найбільших містах. Цей процес буде тривати кілька років.
В Україні ліквідують банк з десятками відділень
Правління Національного банку України відкликав банківську ліцензію Комінвестбанку та ухвалив рішення про ліквідацію. На підставі цього рішення уже розпочали процедуру ліквідацію кредитора. Про це пише 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів.
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Процес ліквідації банку триватиме 3 роки – з 6 лютого 2025 року до 5 лютого 2028 року. Нагадаємо, що у грудні 2024 року у Нацбанку вирішили віднести Комінвестбанк до категорії неплатоспроможних.
Важливо! Всю інформацію про вимоги кредиторів будуть публікувати додатково на сайті та на сторінці в мережі Facebook Фонду гарантування вкладів в соціальній мережі. Задоволення вимог кредиторів будуть здійснювати завдяки коштам, отриманим від ліквідації та реалізації майна банку.
Тоді як 31 січня Фонд гарантування вкладів підписав договір про передачу частини активів та зобов’язань кредитора приймаючому банку АТ Асвіо. Суму переданих зобов'язань складає 303,7 мільйона гривень.
Що відомо про Комінвестбанк:
- Банк був створений в 1992 році.
- В Україні працює 40 відділень кредитора;
- Більшість з відділень банк розташовані в Закарпатській області та в містах Києві, Львові, Одесі, Дніпрі.