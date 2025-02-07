В Україні ліквідують банк з десятками відділень

Правління Національного банку України відкликав банківську ліцензію Комінвестбанку та ухвалив рішення про ліквідацію. На підставі цього рішення уже розпочали процедуру ліквідацію кредитора. Про це пише 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів.

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Процес ліквідації банку триватиме 3 роки – з 6 лютого 2025 року до 5 лютого 2028 року. Нагадаємо, що у грудні 2024 року у Нацбанку вирішили віднести Комінвестбанк до категорії неплатоспроможних.

Важливо! Всю інформацію про вимоги кредиторів будуть публікувати додатково на сайті та на сторінці в мережі Facebook Фонду гарантування вкладів в соціальній мережі. Задоволення вимог кредиторів будуть здійснювати завдяки коштам, отриманим від ліквідації та реалізації майна банку.

Тоді як 31 січня Фонд гарантування вкладів підписав договір про передачу частини активів та зобов’язань кредитора приймаючому банку АТ Асвіо. Суму переданих зобов'язань складає 303,7 мільйона гривень.

Що відомо про Комінвестбанк: