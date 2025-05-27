На аукціоні продадуть активи "Промінвестбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж активи "Промінвестбанку". Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства. Банк наразі проходить через процес ліквідації.

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У ФГВФО додали, що на аукціоні, який пройде 29 травня у системі Prozorro.Продажі, будуть представлені ювелірні вироби, які належали банку. Для розуміння, лот №G32N027558 включає 1730 одиниць ювелірних прикрас. Йдеться про срібні сережки та каблучки 925 проби.

На аукціоні продадуть прикраси, які належали "Промінвестбанку" / Скриншот з ФГВФО

Стартова ціна лота становить 993 059 гривень. Прикраси можуть купити як фізичні, та і юридичні особи. Проте до торгів не допустять резидентів Росії та осіб, які пов'язані з цією країною. Заявки на участь в аукціоні можна подати до 20:00 28 травня.

До теми! На початку 2015 року "Промінвестбанк" входить до першої п'ятірки банків в Україні за розміром активів. Банк посідав п'яте місце з 52,656 мільярда гривень.

Кошті, які отримають від продажу ювелірних виробів на аукціоні, спрямують на розрахунки з кредиторами банку. Нагадаємо, що Національний банк України 25 лютого 2022 року відкликав банківські ліцензії та ухвалив рішення про ліквідацію банків, які перебували під контролем Росії. Зокрема, "Промінвестбанк" на 99,77% належав російському ВЕБ.РФ, який має статус державного.