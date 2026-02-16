Стає все гірше: саме це руйнує банківську систему Росії:

Станом на кінець 2025 року, росіяни не виплатили банкам іпотечні позики та відсотки на значну суму. Загальна сума "недоплати" сягає 276 мільярдів рублів.

Що впливає на банківський сектор Росії зараз?

Для розуміння, у 2025 році недоплата на 76,6% більша ніж у 2024, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зверніть увагу! За 2023 – 2025 роки сума прострочення зросла на 180%.

У грошовому еквівалентні ситуація з іпотекою в Росії виглядає так:

недоплата по іпотеці в Московській області сягає – 9,70 мільярда рублів;

а в Москві – 7,99 мільярда рублів;

у Краснодарському краї – 7,75 мільярда рублів;

у Тюмені та Санкт-Петербурзі – по 4,80 мільярда рублів.

Цікаво, що ситуація з простроченнями за 11 місяців 2025 року така:

у Республіці Тива прострочення зросли – у 4,8 раза;

Марій Ел – у 4 рази;

у тимчасово окупованому Криму – 3,7 раза;

у Тюменській області – 2 рази.

Експерти банківського сектору Росії песимістично ставляться до перспектив покращання ситуації із протермінованими іпотечними позиками. Нестабільна ситуація з економікою в країні не дає шансів на виправлення,

– вказує українська розвідка.

Збільшився і загальний об'єм проблемних кредитів росіян, наразі ситуація там така:

станом на кінець жовтня 2025, цей об'єм сягнув 2,3 трильйона рублів, показують дані Центрального банку Росії (йдеться саме про роздрібні кредити);

за 2023 – 2025 роки цей показник загалом збільшився на 64%.

Що погіршує ситуацію у банківському секторі?