Банки не працюють, їх акції обвалюються: що відбувається в Казахстані

Роботу всіх банків у Казахстані призупинили на тлі масових протестів. Акції одного з найбільших банків – Halyk bank – всього за день обвалилися на 20%.

Банки не працюють

Роботу всіх банків тимчасово призупинили призупинено у Казахстані, повідомили на телеграм-каналі Tengrinews.kz.

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Агентство з регулювання та розвитку фінринку та Нацбанк Казахстану, беручи до уваги проведення антитерористичних операцій силовими структурами та враховуючи тимчасові збої у роботі інтернету, повідомляє про тимчасове припинення діяльності всіх фінансових організацій,

– заявив офіційний представник Національного банку республіки Олжас Рамазанов.

Зокрема, не працюватимуть банки другого рівня, обмінники, брокери, мікрофінансові організації, Казахстанська фондова біржа KASE тощо. Нагадаємо, що 5 січня в країні були проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком, до того ж не працювала безготівкова система оплати.

Обвал акцій

Акції казахстанського Halyk bank обвалилися одразу на 20% на Лондонській біржі у середу, 5 січня. У вівторок акції торгувалися на рівні 16,86 долара, у середу – 13,60 долара, а в четвер, 6 січня, – вже 12,76 долара.

Що відбувається у Казахстані

Протести у Казахстані почалися ще 3 січня через високі ціни на газ.

Проте згодом мітингувальники висунули нові вимоги, вимагаючи політичних змін в країні.

Влада жорстко відреагувала – демонстрантів почали затримувати, при цьому застосовуючи силові методи, на декілька годин відключили інтернет та ввели надзвичайний стан в деяких регіонах.

ОДКБ, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан, вже заявили про введення військ в Казахстан.

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