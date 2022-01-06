Банки не работают, их акции обрушиваются: что происходит в Казахстане
Источник:24 канал
Работу всех банков в Казахстане приостановили на фоне массовых протестов. Акции одного из крупнейших банков – Halyk bank – всего за день обрушились на 20%.
Банки не работают
Работа всех банков приостановлена в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.
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Агентство по регулированию и развитию финрынка и Нацбанк Казахстана, учитывая проведение антитеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций,
– заявил Рамазанов.
В частности, не будут работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, Казахстанская фондовая биржа KASE. Напомним, что 5 января в стране были проблемы с интернетом и мобильной связью, к тому же не работала безналичная система оплаты.
Обвал акций
Акции казахстанского Halyk bank обрушились сразу на 20% на Лондонской бирже в среду, 5 января. Во вторник акции торговались на уровне 16,86 доллара, в среду – 13,60 доллара, а в четверг, 6 января – уже 12,76 доллара.Интересно! Казахстан находится на втором месте в мире по майнингу биткоина. Его доля на рынке – более 18%. Из-за этого, когда отключили от сети, стоимость биткоина упала .
Что происходит в Казахстане
- Протесты в Казахстане начались еще 3 января из-за высоких цен на газ.
- Однако впоследствии митингующие выдвинули новые требования, требуя политических перемен в стране.
- Власти жестко отреагировали – демонстрантов начали задерживать, при этом применяя силовые методы, на несколько часов отключили интернет и ввели чрезвычайное положение в некоторых регионах.
- ОДКБ, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, уже заявили о вводе войск в Казахстан.
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