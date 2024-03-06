Євро повертається на міжнародну арену: до чого тут долар США

За даними лондонського аналітичного центру OMFIF, приблизно кожен 5 із 75 центральних банків очікують збільшення активів у євро протягом наступних двох років. Йдеться про опитування за 2023 рік.
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Попит на євро у світі зростає
Позиції євро, які постраждали від криз та дефляції, підтримують позитивні ставки, до яких Європейський центробанк перейшов у 2022 році та геополітичні зміни, які кидають виклик привабливості долара на світовій арені. Ось головні моменти, які стосуються цих двох пунктів:
- Підвищення ключової ставки призвело до подорожчання дохідності державних облігацій Єврозони. До цього майже 10 років ставки у регіоні були нижче 0%.
- У результаті євро має позитивну дохідність, тож центробанки поспішили збільшити частку долара у своїх резервах.
- На сьогодні на долар припадає 60% світових резервів. Тоді як частка євро становить 20%.
- Наразі очевидно, що американська валюта не втратить свою корону в одну мить. Водночас більш позитивний прогноз щодо євро свідчить про серйозні зміни, які відбуваються.