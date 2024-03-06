За даними лондонського аналітичного центру OMFIF, приблизно кожен 5 із 75 центральних банків очікують збільшення активів у євро протягом наступних двох років. Йдеться про опитування за 2023 рік.

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Попит на євро у світі зростає

Позиції євро, які постраждали від криз та дефляції, підтримують позитивні ставки, до яких Європейський центробанк перейшов у 2022 році та геополітичні зміни, які кидають виклик привабливості долара на світовій арені. Ось головні моменти, які стосуються цих двох пунктів: