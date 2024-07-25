Банки країн Центральної Азії масово не приймають платежі росіян: з цим це пов'язано

У росіян знову виникли проблеми з банками відразу в кількох країнах Центральної Азії. Виділяють кілька причин, які ускладнили проведення транзакцій.

Банки країн Центральної Азії відмовляються від платежів з Росії

Проводити платежі від російських компаній масово відмовляються кредитори з Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Загалом частка відмов від російських платежів зросла до 30%, тоді як на проведення операцій тепер потрібно виділяти до двох тижнів. Додають, що інколи один і та ж фінансова установа може прийняти платежі на менші суми, але не погоджувати більші операції. Також у росіян виникають проблеми і з операціями, які проходять через китайські банки. Для прикладу, кредитори з Піднебесної обмежили конвертацію рублів в юані.

Серед головних причин, які спровокували ці зміни, виділяють такі:

Підвищення вимог до перевірки у банках Центральної Азії. Кредитори вимагають все більше документів про компанії, їх засновників, клієнтів, джерела походження коштів та подробиці угод тощо;

Банки остерігаються вторинних санкцій зі сторони США.

Нагадаємо, у росіян почали виникати проблеми з міжнародними платежами наприкінці 2023 року. Тоді президент США Джо Байден дозволив Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій за роботу з російськими компаніями, які внесли до санкційного списку, та допомогу військово-промисловому комплексу держави-агресорки.