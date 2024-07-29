Банки у Китаї повертають до Росії майже 80% платежів у юанях: чого боїться Пекін
У росіян виникає все більше проблем з платежами до Китаю. Про це повідомляють обізнані з ситуацією джерела.
Китай повертають більшість платежів до Росії
На сьогодні джерела, які обізнані з ситуацією, повідомляють, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях, інформують російські ЗМІ. Річ у тому, що банки з Піднебесної з кінця 2023 року посилюють вимоги до клієнтів з Росії.
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Нагадаємо, що саме тоді чинний президент США Джо Байден дозволив Мінфіну США ухвалювати рішення про запровадження вторинних санкцій проти фінансових установ третіх країн, які співпрацюють з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу агресора.
Ще більше на ситуацію вплинули санкції, які США запровадили проти Росії у червні 2024 року. Зокрема, тоді офіційний Вашингтон включив до визначення ВПК Росії всіх підсанкційних осіб, у тому числі російські банки. Після цього перекази росіян у Китаї почали зависати на декілька тижнів. Ба більше, їх досить часто скасовували без пояснення жодних причин. Цікаво, що з росіян все одно стягують комісії за операції.
Представник однієї консалтингової компанії додав, що китайські банки загалом нічого не запитують, тоді як гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30 – 40 днів і повертають назад. За його словами, бувають ситуації, коли після прибуття товару до Росії, постачальник з Китаю не може отримати оплату протягом 5 – 6 місяців. Досить часто китайські компанії співпрацюють з Росією на умовах післяплати.