Банки у Китаї повертають до Росії майже 80% платежів у юанях: чого боїться Пекін

У росіян виникає все більше проблем з платежами до Китаю. Про це повідомляють обізнані з ситуацією джерела.

Китай повертають більшість платежів до Росії

На сьогодні джерела, які обізнані з ситуацією, повідомляють, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях, інформують російські ЗМІ. Річ у тому, що банки з Піднебесної з кінця 2023 року посилюють вимоги до клієнтів з Росії.

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Нагадаємо, що саме тоді чинний президент США Джо Байден дозволив Мінфіну США ухвалювати рішення про запровадження вторинних санкцій проти фінансових установ третіх країн, які співпрацюють з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу агресора.

Ще більше на ситуацію вплинули санкції, які США запровадили проти Росії у червні 2024 року. Зокрема, тоді офіційний Вашингтон включив до визначення ВПК Росії всіх підсанкційних осіб, у тому числі російські банки. Після цього перекази росіян у Китаї почали зависати на декілька тижнів. Ба більше, їх досить часто скасовували без пояснення жодних причин. Цікаво, що з росіян все одно стягують комісії за операції.

У липні стало відомо, що китайські банки, які продовжують працювати на російському ринку, вирішили покинути Московську фондову біржу, яка потрапила під останні санкції США

Представник однієї консалтингової компанії додав, що китайські банки загалом нічого не запитують, тоді як гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30 – 40 днів і повертають назад. За його словами, бувають ситуації, коли після прибуття товару до Росії, постачальник з Китаю не може отримати оплату протягом 5 – 6 місяців. Досить часто китайські компанії співпрацюють з Росією на умовах післяплати.