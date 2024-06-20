Два потужних іноземних банки призупинили валютні операції у Росії

Іноземні банки, які досі працюють у Росії, заявили про призупинення операцій з валютою. Це напряму пов'язано з останніми санкціями США.

Відповідні заяви зробили підрозділи двох європейських банків, які залишаються у Росії. Йдеться про італійський Intesa Sanpaolo та угорський OTP Bank.

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Які рішення ухвалили банки

Зокрема, банк Intesa Sanpaolo ухвалив рішення про призупинення з 13 червня 2024 конвертації євро та переказів у цій валюті. Про це повідомили в службі підтримки кредитора. Водночас клієнти банку за заявкою будуть мати можливість зняти валюту з рахунку.

, що італійський банк з квітня 2023 року не відкриває нові валютні рахунки для фізичних осіб.

З 17 червня підрозділ банку Intesa також призупинив операції з обміну безготівкової валюти. Кредитор додав, що цю операцію повернуть після вирішення низку "технічних питань, пов’язаних із зупинкою торгів доларами і євро на Московській біржі".

Клієнти банку мають можливість обмінювати валюту безпосередньо у відділеннях, проблем зі зняттям коштів та їхнім переказом немає. Італійський кредитор запропонував своїм клієнтам забрати валюту з рахунків.

Про припинення обміну безготівкової валюти повідомив й підрозділ угорського ОТП Банку. Цей кредитор тримає на рахунках 37,4 мільярда рублів вкладів фізичних осіб. У банку клієнти зможуть обміняти валюту лише готівкою у відділеннях, згідно з даними Financial Club.

Які санкції запровадив Мінфін США

У середу, 12 червня 2024 року, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Московської фондової біржі, Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію Росії. Головна причина – повномасштабна війна Росії проти України.

Одним із перших наслідків нових санкцій США стало рішення Московської фондової біржі про призупинення торгів доларом та євро. Це сталося 13 червня.

В американському відомстві наголосили, що нові санкційні обмеження спрямовані проти "архітектури російської фінансової системи Росії", яку сфокусували на сприянні інвестиціям в оборонну промисловість.