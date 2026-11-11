Студенти повернули банку 108 тисяч євро, за що отримали желейних ведмедиків

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Що відомо про банківський інцидент

Незвичайний випадок стався у відділенні Salzburger Sparkasse в районі Гнігль міста Зальцбург. Двоє студентів із Грузії хотіли зняти 12 900 євро, аби підтвердити місцевій владі свою фінансову спроможність для отримання дозволу на проживання.

Однак через помилку працівників фінустанови іноземці отримали значно більше – понад 120 тисяч євро готівкою. Подробиці інциденту розповіли в ORF Salzburg.

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Цікаво, що спершу хлопці навіть не помітили так званий "подарунок". Георгій Болквадзе передав отриману суму другові та вирушив до спортзалу. Лише після тренування йому зателефонували з банку та повідомили про надмірну виплату.

Щойно вийшов із душу, мені зателефонували з банку й запитали: "Ти забрав гроші?" Я відповів: "Так". "Ти отримав 12 тисяч?" – "Звісно". "Але там було 120 тисяч"– пригадав подробиці того дня студент.

Зрештою, зайві гроші довелося повернути. Представники банку, які оперативно виявили нестачу в касі, опублікували роз'яснення інциденту. У клієнтів перепросили за помилку, спричинену людським фактором, подякувавши за співпрацю.

Щоправда, винагорода за повернення понад 100 тисяч євро виявилася доволі скромною: двоє грузинів отримали від банку лише пакунок желейних ведмедиків.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав про незвичайну історію 1836 року, коли працівник каналізації проник у сховище золота Банку Англії. Чоловік не забрав жодного зливка й повідомив керівництву про вразливість системи безпеки. За чесність йому нібито виплатили 800 фунтів стерлінгів – приблизно 81 тисячу фунтів у перерахунку на 2026 рік. Однак правдивість цього випадку досі не підтвердили.