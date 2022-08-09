НБУ повідомив про банкрутство "Банку Січ": як це вплине на увесь сектор

Національний банк України відніс ще один банк до категорії неплатоспроможних. Чому ухвалили таке рішення і що це означає для банківського сектору – читайте далі.

Йдеться про "Банк Січ". У Нацбанку пішли на цей крок у зв'язку з невиконанням банком зобов'язань у визначений термін перед українським регулятором за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Зверніть увагу Надійна гавань: які активи найбезпечніше обирати цієї осені

НБУ відніс "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних

Згідно з НБУ, "Банк Січ" не виплатив проценти за використання кредитних коштів для рефінансування за липень поточного року. Таким чином, фінустанова порушила свої зобов'язання за Генеральним кредитним договором, який сторони підписали.

Тож 29 липня 2022 року Спостережна рада та правління банку вирішили ухвалити рішення про несплату процентів. Це сталося навіть з врахуванням наявності у банку ліквідних коштів для проведення відповідної транзакції.

У НБУ наголосили, що рішення про "Банк Січ" не впливає на стабільність банківського сектору України. Регулятор підкреслив, що ця сфера на сьогодні є як платоспроможною, так і стійкою.

Після цього Нацбанк висунув вимогу до "Банку Січ" щодо необхідності дострокового погашення боргів за кредитами рефінансування у повному обсязі. Вище зазначені органи 4 серпня 2022 року повідомили про те, що дану вимогу виконати неможливо. Головна причина – відсутність необхідної суми.

З врахуванням розвитку подій, вже наступного дня – 5 серпня – НБУ вимушено задовольнити свої фінансові потреби через цінні папери, які були у заставі. Згідно з українським законодавством, невиконання обов'язків перед кредитором через нестачу ліквідності слугує підставою для надання банку статусу неплатоспроможного. Банк виведуть з ринку.

"Банк Січ" створили у 2011 році. Головний офіс – у Києві. Регіональні дирекції фінустанови також є у. Своїми пріоритетами банк називав надання послуг середньому та малому бізнесу, розвиток мережі відділень та платіжних терміналів, згідно з офіційним сайтом банку.

Також додають, що власники істотної участі "Банку Січ" не зробили вчасно необхідних кроків для покращення ситуації у фінансовому плані та виконання зобов'язань перед НБУ. Діяльність "Банку Січ" також оцінили як незадовільно через низку факторів. Йдеться про:

неякісну систему корпоративного управління,

неефективну модель для бізнесу,

проведення ризикових операцій,

підтвердження цього є збиткова діяльність та негативне динаміка нормативів капіталу банку.

Актуально – у Пентагоні розкрили деякі деталі про військову допомогу Україні: дивитися відео