Речь идет о "Банке Сич". В Нацбанке пошли на этот шаг в связи с невыполнением банком обязательств в срок перед украинским регулятором по кредитам рефинансирования из-за недостатка средств.

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НБУ отнес "Банк Сич" к категории неплатежеспособных

Согласно НБУ, Банк Сич не выплатил проценты за использование кредитных средств для рефинансирования за июль текущего года. Таким образом, финучреждение нарушило свои обязательства по Генеральному кредитному договору, который стороны подписали.

29 июля 2022 года Наблюдательный совет и правление банка решили принять решение о неуплате процентов. Это произошло даже с учетом наличия у банка ликвидных средств для проведения соответствующей транзакции.

Важно! В НБУ подчеркнули, что решение о Банке Сич не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Регулятор подчеркнул, что эта сфера на сегодняшний день является как платежеспособной, так и устойчивой.

После этого Нацбанк выдвинул требование к "Банку Сич" о необходимости досрочного погашения долгов по кредитам рефинансирования в полном объеме. Выше указанные органы 4 августа 2022 года сообщили о том, что данное требование выполнить невозможно. Главная причина – отсутствие требуемой суммы.

С учетом развития событий, уже на следующий день – 5 августа – НБУ вынужден удовлетворить свои финансовые потребности из-за находившихся в залоге ценных бумаг. Согласно украинскому законодательству, невыполнение обязанностей перед кредитором из-за нехватки ликвидности служит основанием для предоставления банку статуса неплатежеспособного. Банк будет выведен с рынка.

Справка! "Банк Сич" был создан в 2011 году. Головной офис – в Киеве. Региональные дирекции финучреждения также есть во Львове, Виннице, Днепре, Харькове, Одессе, Полтаве и Черкассах. Своими приоритетами банк называл предоставление услуг среднему и малому бизнесу, развитие сети отделений и платежных терминалов согласно официальному сайту банка.

Также добавляют, что владельцы существенного участия "Банка Сич" не предприняли своевременно необходимых шагов для улучшения ситуации в финансовом плане и выполнения обязательств перед НБУ. Деятельность "Банка Сич" также оценили как неудовлетворительно из-за ряда факторов. Речь идет о:

некачественной системе корпоративного управления,

неэффективной модели для бизнеса,

проведении рисковых операций,

подтверждением тому является убыточная деятельность и отрицательная динамика нормативов капитала банка.

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