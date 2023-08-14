Російський центробанк скликає екстрене засідання: до чого тут Путін

Російський рубль продовжує стрімко втрачати позиції на ринку. Через це Банк Росії зіткнувся з критикою особи, яка входить до близького оточення очільника Кремля.

Екстрене засідання російського центрального банку заплановане на ранок вівторка, 15 серпня, за даними російських ЗМІ. Це пов'язують зі стрімким обвалом рубля, який зафіксували під час сьогоднішніх торгів на ринку

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Банк Росії скликає екстрене засідання

Цікаво, що ще сьогодні вдень російський регулятор не вбачав жодних загроз для економіки та фінансової стабільності держави-агресорки після різкого знецінення національної валюти. Проте центробанк "змінив свою позицію" після критики помічника Путіна.

Йдеться про Максима Орєшкіна, який публічно звинуватив центробанк та його очільників відразу в декількох проблемах в російській економіці. Зокрема, він згадав про обвал рубля та пришвидшення інфляції. Мовляв, фінансовий регулятор провадить надто м'яку монетарну політику, а також має почати використовувати інші інструменти, аби стабілізувати ситуацію.

Додамо, що в тому числі завдяки знеціненню рубля допоможе Росії отримати додаткові . Самі ж кошти надійдуть від експорту нафти.

Під час екстреного засідання Банк Росії має на меті обговорити питання щодо підвищення базової ставки. Цікаво, що востаннє регулятор позапланово збирався на зустріч навесні 2022 року. Саме тоді Росія почала повномасштабну війну проти України.