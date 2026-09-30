Чому банк може попросити пояснити переказ

Банки в Україні зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг клієнтів та аналізувати їхні фінансові операції, повідомляє Нацбанк. Якщо операція або сукупність операцій потребує додаткового аналізу, фінустанова може звернутися до клієнта із запитом щодо походження коштів, мети платежу або характеру операції.

При цьому сам факт того, що банк поставив запитання щодо переказу, ще не означає порушення з боку клієнта. Фінансовий моніторинг працює за ризик-орієнтованим підходом, а банки мають аналізувати операції клієнтів та за необхідності отримувати додаткову інформацію.

Важливо! Закон визначає поняття "джерело коштів" як відомості про їхнє походження, а також підстави володіння або розпорядження ними. Тому банк може попросити не просто пояснити, звідки надійшли гроші, а й надати підтвердження.

Наприклад, якщо людина отримала гроші від продажу автомобіля, підтвердженням може бути договір купівлі-продажу. Для заробітної плати – документи або відомості, що підтверджують отримання доходу. Якщо кошти надійшли від продажу нерухомості, банк може попросити відповідний договір та документи, які підтверджують операцію.

Зверніть увагу! Водночас звичайний переказ між фізичними особами сам по собі не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання. ДПС окремо наголошувала у серпні 2026 року, що сам факт переказу коштів з однієї картки на іншу не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання.

Як відповісти банку та які документи підготувати

Насамперед варто уважно ознайомитися із запитом банку та з'ясувати, що саме потрібно підтвердити: призначення платежу, особу відправника чи отримувача, джерело коштів або економічний зміст операції.

Відповідь банку краще формулювати коротко та конкретно. Якщо це переказ від родича, можна прямо вказати, що кошти надійшли від конкретної особи як, наприклад, допомога чи подарунок. Якщо це оплата за проданий товар або майно – варто зазначити відповідну підставу та додати документ, який її підтверджує.

Важливо! Документи потрібно надавати лише ті, що відповідають реальній операції. Це можуть бути договори купівлі-продажу, документи про отримання заробітної плати, декларації, документи щодо спадщини чи дарування, кредитні договори, документи про продаж майна та інші підтвердження залежно від ситуації.

Закон передбачає, що банк може отримувати необхідну для фінансового моніторингу інформацію від клієнта, а також використовувати офіційні та надійні джерела. Якщо банк виявляє відсутність необхідної інформації щодо платника або отримувача, він може прийняти рішення про відхилення переказу або запросити додаткові дані.

Тому ігнорувати запит фінустанови не варто. Якщо клієнт може пояснити операцію та підтвердити законне походження коштів, найкращий підхід – надати банку повну й достовірну інформацію у встановлений ним спосіб.

Зверніть увагу! Водночас не слід намагатися штучно дробити платежі або вигадувати пояснення для банку. Якщо кілька операцій пов'язані між собою, закон прямо передбачає можливість враховувати їхню сукупність під час фінансового моніторингу.

Отже, якщо банк просить пояснити переказ, варто сприймати це передусім як запит у межах фінансового моніторингу. Потрібно з'ясувати, яку саме інформацію вимагає фінустанова, надати правдиве пояснення та, за необхідності, підтвердити його документами.

До слова, в Україні можна зняти значну суму грошей безпосередньо у відділенні банку, однак під час воєнного стану діють встановлені НБУ обмеження. Розмір коштів, які клієнт може отримати готівкою, залежить також від валюти рахунку та внутрішніх правил конкретного банку.