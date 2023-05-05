Банк з Австрії, який Україна визнала спонсором війни, активніше вивчає варіанти виходу з Росії

Австрійський банк, який критикують через роботу у Росії, повідомив про важливе рішення. Що про це відомо – далі у тексті.

Йдеться про Raiffeisen Bank International. Австрійська фінансова установа вирішила закрити кореспондентські рахунки всіх банків у Росії. "Дочка" Raiffeisen на ринку агресора стала єдиним винятком. Про це стало відомо завдяки фінансовому звіту за перший квартал 2023 року.

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Важливе рішення банку Raiffeisen щодо Росії

На момент початку процесу закриття кореспондентських рахунків, мережа Raiffeisen у Росії нараховувала 5 банків-партнерів. Загалом стартувала ця кампанія у лютому 2023 року.

Далі – більше! Банківська група Raiffeisen має на меті продовжувати скорочувати ділову активність у Росії. Також компанія вивчає різні варіанти виходу з російського ринку. Додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість акцій банку становить майже 14 євро за штуку. Його ринкова капіталізація зупинилася на рівні 4,8 мільярда євро, за даними Yahoo!Finance.

Що таке кореспондентський рахунок Це рахунок, який відкривається комерційному банку-юридичній особі для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного кореспондентського договору.

Загалом ці процеси пришвидшилися через претензії американської влади. Для прикладу, більшість великих банків США ухвалили подібні рішення ще у 2022 році. Йдеться про Citi та JPMorgan. Натомість на банк Raiffeisen, який продовжував свою дільність на ринку агресора, припало від 40 до 50% усіх платежів між Росією та світом.

Цікаво, що у лютому поточного року акції австрійського банку різко обвалися в ціні. Йдеться про спад на рівні майже 8%. Усе через те, що один з американських регуляторів зацікавився бізнесом Raiffeisen у Росії, пише Reuters.

Важливо! У березні 2023 року НАЗК визнало австрійську банківську групу Raiffeisen міжнародним спонсором війни. Головні причини – це робота у Росії та визнання так званих Донецької та Луганської "республік".

Цікаво, що у 2022 році понад 50% прибутків банківська група Raiffeisen заробила саме у Росії. Проте кошти у "дочки" головний офіс забрати не може через потужні санкції Заходу проти офіційної Москви.