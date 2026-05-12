Діти саме з цих сімей можуть отримати пільги зараз: про кого йдеться
- Багатодітними вважаються родини з трьома або більше неповнолітніми дітьми, де батьки перебувають у шлюбі або один із батьків самостійно виховує дітей.
- Діти з багатодітних родин мають пільги, такі як безоплатні ліки, безкоштовний проїзд, та першочергова госпіталізація.
Наразі багатодітні родини в Україні мають право на низку пільг. Підтримка, в цьому випадку, надається не тільки батькам, а і дітям.
Які родини вважаються багатодітними?
Багатодітною вважається родина, де чоловік та жінка перебувають у зареєстрованому шлюбі, проживають разом, повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.
При цьому, в них:
- 3 та більше дітей;
- а діти – неповнолітні.
Також багатодітною вважається родина, де є один з батьків. Тобто, батько чи мати самостійно виховує троє, чи більше неповнолітніх.
До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах освіти, до їх закінчення (не довше ніж до досягнення ними 23 років),
– йдеться у повідомленні.
Які пільги діють для дітей з багатодітних родин?
Для дітей з багатодітних родин діють пільги різного типу. Вони стосуються декількох сфер, зокрема, медицини, перелік визначається статтею 13 закону "Про охорону дитинства".
Наприклад, йдеться про:
- безоплатні ліки за рецептами для дітей з багатодітних родин;
- безкоштовні послуги, що пов'язані з оздоровленням;
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, виключенням з цього переліку, зокрема, є таксі;
- безоплатний проїзд у деяких інших видах транспорту, зокрема, у залізничному і водному транспорті приміського сполучення;
- компенсацію витрат на зубопротезування;
- першочергову госпіталізацію і так далі.
Що мають знати багатодітні родини для отримання пільг?
Право на пільги для багатодітних сімей підтверджується спеціальним посвідченням. Воно видається при подачі пакета документів. Зауважимо, посвідчення надається одному з батьків, якщо дитині виповнилося 6 років.
Таке посвідчення видається безоплатно. Проте воно не безстрокове. Термін його дії визначається для кожної родини окремо.
Дію посвідчення для багатодітних можна продовжити. Для цього необхідно звернутись в ЦНАП або структурний підрозділ виконавчого органу влади. Також це можна зробити це через соцзахист.