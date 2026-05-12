Діти саме з цих сімей можуть отримати пільги зараз: про кого йдеться

Наразі багатодітні родини в Україні мають право на низку пільг. Підтримка, в цьому випадку, надається не тільки батькам, а і дітям.

Які родини вважаються багатодітними?

Багатодітною вважається родина, де чоловік та жінка перебувають у зареєстрованому шлюбі, проживають разом, повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

При цьому, в них:

3 та більше дітей;

а діти – неповнолітні.

Також багатодітною вважається родина, де є один з батьків. Тобто, батько чи мати самостійно виховує троє, чи більше неповнолітніх.

До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах освіти, до їх закінчення (не довше ніж до досягнення ними 23 років),

– йдеться у повідомленні.

Які пільги діють для дітей з багатодітних родин?

Для дітей з багатодітних родин діють пільги різного типу. Вони стосуються декількох сфер, зокрема, медицини, перелік визначається статтею 13 закону "Про охорону дитинства".

Наприклад, йдеться про:

безоплатні ліки за рецептами для дітей з багатодітних родин;

безкоштовні послуги, що пов'язані з оздоровленням;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, виключенням з цього переліку, зокрема, є таксі;

безоплатний проїзд у деяких інших видах транспорту, зокрема, у залізничному і водному транспорті приміського сполучення;

компенсацію витрат на зубопротезування;

першочергову госпіталізацію і так далі.

Що мають знати багатодітні родини для отримання пільг?