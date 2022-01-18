Воррен Баффет не заробив 10 мільярдів доларів через банк з США: він навряд чи про це шкодує

Відомий інвестор та мільярдер Воррен Баффет втратив 10 мільярдів доларів, оскільки позбувся акцій холдингу Wells Fargo, який входить до "Великої Четвірки" найбільших банків США.

Компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway позбувалася від активів Wells Fargo у 2020 році та на початку 2021 року.

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"Дороге" рішення Воррена Баффета

Наприкінці 2019 року до інвестиційного портфеля Berkshire Hathaway входило 346 мільйонів акцій Wells Fargo. Таким чином, частка компанії Баффета у банку складала 8,4%. Проте Berkshire практично ліквідував цю позицію протягом наступних п’яти кварталів, залишивши лише 675 тисяч цінних паперів у своїй власності.

За продаж акцій Wells Fargo Баффет і його команда отримали майже 10 мільярдів доларів. У цей період середня ціна цінних паперів американського банку коливалася на рівні 30 доларів. Проте акції Wells Fargo підскочили в ціні до 58 доларів. Це найвищий рівень з серпня 2018 року. Якби Berkshire зберіг свою позицію, сьогодні вона коштувала б 20 мільярдів доларів.

Наприкінці 2016 року Berkshire володівакцій Wells Fargo. Сьогодні цю частку оцінили б удоларів. Це зробило б портфель з акціями Wells Fargo третім в ієрархії конгломерату після Apple та Bank of America.

Воррен Баффет продав акції відомого банку з США / Фото Getty Images

Чому інвестор ухвалив таке рішення

Попри все Воррен Баффет, найімовірніше, не шкодує про своє рішення щодо активів Wells Fargo. Цікаво, що він був акціонером банку понад 30 років і навіть вважав ці активи одними із найважливіших у минулому. Все змінилося у 2020 році, коли легендарний інвестор назвав скандал із фальшивими рахунками кредитора "повною катастрофою". Крім того, він звинуватив керівництво Wells Fargо в ігноруванні проблеми замість її вирішення.

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У 2020 році Воррен Баффет також позбувся акцій ще кількох банків. Головна причина – він хвилювався через пандемію та боявся, що портфель акцій Berkshire надмірно піддається впливу фінансового сектора. Зокрема, йдеться про наступні рішення:

Компанія Berkshire Hathaway, ймовірно, продала свої пакети акцій JPMorgan і Goldman Sachs приблизно за 6,1 мільярда доларів і 2,4 мільярда доларів відповідно.

доларів і доларів відповідно. Цінні папери обох банків зараз торгуються на рівні близькому до своїх максимумів. Сьогодні ці активи коштували б 9,5 мільярда доларів і 4,7 мільярда доларів відповідно.

Таким чином, продажі усіх вищеперерахованих акцій коштували Баффету 15 мільярдів доларів нереалізованих прибутків. Водночас інвестор майже подвоїв 2,1 мільярда доларів, які він вклав у Bank of America літом 2020 року. Це означає, що він не зовсім відмовився від банківського сектора.