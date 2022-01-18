Уоррен Баффет не заработал 10 миллиардов долларов из-за банка в США: он вряд ли об этом жалеет

Известный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет потерял 10 миллиардов долларов, поскольку избавился от акций холдинга Wells Fargo, входящего в "Большую Четверку" крупнейших банков США.

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway избавлялась от активов Wells Fargo в 2020 году и начале 2021 года.

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"Дорогое" решение Уоррена Баффета

В конце 2019 года в инвестиционный портфель Berkshire Hathaway входило 346 миллионов акций Wells Fargo. Таким образом, доля компании Баффета в банке составляла 8,4%. Тем не менее, Berkshire практически ликвидировал эту позицию в течение следующих пяти кварталов, оставив лишь 675 тысяч ценных бумаг в своей собственности.

За продажу акций Wells Fargo Баффет и его команда получили около 10 миллиардов долларов. В этот период средняя стоимость ценных бумаг американского банка колебалась на уровне 30 долларов. Однако акции Wells Fargo подскочили в цене до 58 долларов. Это самый высокий уровень с августа 2018 года. Если бы Berkshire сохранил свою позицию, сегодня она бы стоила 20 миллиардов долларов.

В конце 2016 года Berkshire владелакций Wells Fargo. Сегодня эта доля была бы оценена вдолларов. Это сделало бы портфель с акциями Wells Fargo третьим в иерархии конгломерата после Apple и Bank of America.

Уоррен Баффет продал акции известного банка из США / Фото Getty Images

Почему инвестор принял такое решение

Несмотря на все, Уоррен Баффет, скорее всего, не жалеет о своем решении по активам Wells Fargo. Интересно, что он был акционером банка более 30 лет и даже считал эти активы одними из важнейших в прошлом. Все изменилось в 2020 году, когда легендарный инвестор назвал скандал с фальшивыми счетами кредитора "полной катастрофой". Кроме того, он обвинил руководство Wells Fargо в игнорировании проблемы вместо ее решения.

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В 2020 году Уоррен Баффет также избавился от акций еще нескольких банков. Главная причина – он переживал из-за пандемии и боялся, что портфель акций Berkshire чрезмерно подвергается влиянию финансового сектора. В частности, речь идет о следующих решениях:

Компания Berkshire Hathaway, вероятно, продала свои пакеты акций JPMorgan и Goldman Sachs примерно за 6,1 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда долларов соответственно.

долларов и долларов соответственно. Ценные бумаги обоих банков сейчас торгуются на уровне близком к своим максимумам. Сегодня эти активы стоили бы 9,5 миллиарда долларов и 4,7 миллиарда долларов соответственно.

Таким образом, продажи всех вышеперечисленных акций стоили Баффету 15 миллиардов долларов нереализованной прибыли. В то же время, инвестор почти удвоил 2,1 миллиарда долларов, которые он вложил в Bank of America летом 2020 года. Это значит, что он не совсем отказался от банковского сектора.