Ажіотаж на аукціоні Sotheby's: що для крипторинку означає продаж NFT-колекції за 19 мільйонів 

Всесвітньо відомий аукціонний дім Sotheby's виставив на торги дві NFT-колекції з серії Bored Ape – "Нудьгуюча мавпа". Попит на одну з них зі сторони потенційних покупців уже перетнув позначку в 19 мільйонів доларів.

Останнім часом серйозні фінансові інститути звертають все більше уваги на крипторинок. Sotheby's не став винятком. Раніше організація почала приймати криптовалюти як оплату за свої лоти та встигла продати картину знаменитого художника Бенксі за цифрові валюти.

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Визнання криптовалют

Зараз особливу увагу Sotheby's звертає на сегмент NFT-токенів, як найбільш популярний і цікавий для покупців. Влітку 2021 року аукціонний дім продав за 11 мільйонів доларів NFT-токени, які є частиною культової колекції CryptoPunks. І черговий крок Sotheby's доводить, що ця стратегія є правильною та прибутковою.

Що таке NFT Це невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени.

Розраховуючи отримати орієнтовно 18 мільйонів доларів на аукціоні з колекцією токенів з мавпами (Bored Ape Yacht Club), який завершується 9 вересня, компанія вже фіксує суттєво вищий попит. Про бажання придбати NFT-колекцію повідомили понад 40 потенційних покупців. Отримати другу колекцію з цієї серії, яка відомо під назвою Bored Ape Kennel Club 101, хочуть 36 осіб на 550 тисяч доларів.

NFT-колекцію можуть продати за 19 мільйонів доларів / Фото Getty Images

Успіх цифрових мавп

Навколо цієї колекції з мавпами, яку запустила компанія Yuga Labs, виник справжній ажіотаж. Раніше один з NFT-токенів придбали за 1 мільйонів доларів. Цікаво, що всього за місяць він подорожчав відразу на 700 тисяч доларів.

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Загалом капіталізація цього сегмента ринку вже перетнула позначку в 14 мільярдів доларів, а проєкт Bored Ape Yacht Club займає там почесну другу сходинку після CryptoPunks. Усе це свідчить про глобальніше визнання криптовалют на традиційному фінансовому ринку. Зокрема, й авторитетними компаніями та організаціями.