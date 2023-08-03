Авторитетне агентство вперше знизило кредитний рейтинг США: перша реакція від експертів

Фахівці з агентства Fitch ухвалили рішення про погіршення кредитного рейтингу країни з першою економікою світу – США. Як це прокоментували відомі бізнесмени – далі у тексті.

Експерти з Fitch понизили кредитний рейтинг США з "AAA" до "AA+". Головні підстави для такого рішення, які виділили, – погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу. Нагадаємо, що лише недавно завершилася епопея з підвищенням стелі державного боргу США.

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Як відреагували відомі експерти та мільярдери

Уже відомо про реакцію очільника одного з найбільших та найпрестижніших банків США JPMorgan Chase Джеймі Дімон. За його словами, зниження кредитного рейтингу для Штатів не відіграє вкрай важливого значення.

Дімон наголосив, що саме ринок, а не рейтингові агентства визначають вартість позик. Крім того, банкір підкреслив, що вкрай дивно, що інші країни мають вищий рейтинг, але при цьому залежать від стабільності саме США та їхній збройних сил, пише CNBC. Дімон заявив, що це просто смішно.

У Fitch очікують, що фіскальні показники США у наступні 3 роки погіршаться. Крім того, вони вважають, що також буде знижуватися рівень якості управління у країні.

Також публічно прокоментував рішення Fitch легендарний інвестор Воррен Баффет. Американський мільярдер наголосив, що для його компанії Berkshire Hathaway нічого не змінилося. Мовляв, компанія придбала цінні папери Казначейства США сумарно на 20 мільярдів доларів в останні два понеділки, а також планують зробити це на початку наступного тижня, пише CNBC.

Є речі, про які людям не варто хвилюватися. Це одна з них,

– заявив Баффет.

Нагадаємо, що Воррен Баффет недавно заявив, що ще кілька десятиліть світ буде залежати американського долара. Відтак "королівському" статусу валюти нічого не загрожує.