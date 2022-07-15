Впливове агентство Fitch знизило рейтинг "Нафтогазу": головна причина та перша реакція

Одне з трьох провідних рейтингових агентств світу змінило свою оцінку української компанії "Нафтогаз". Що стало головною причиною такого рішення Fitch – читайте далі.

Агентство Fitch Ratings вирішили знизити рейтинг дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" у довгостроковій перспективі з категорії "CCC" до "C". Головна причина такого кроку – запит компанії щодо відстрочки виплат за своїми єврооблігаціями. Йдеться про період у 2 роки.

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Нова оцінка Fitch для українського "Нафтогазу"

У Fitch додали, що повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, безпосередньо вплинуло й на діяльність компанії "Нафтогаз". Це також призвело до виникнення певних сумнівів щодо фінансових прогнозів експертів агентства стосовно роботи нафтової компанії.

Наголошують, що позиція "Нафтогаз" з ліквідності (можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості – 24 канал) наразі дуже слабка. Одна з причин – потреба закуповувати додаткові обсяги природного газу на найближчий зимовий сезон.

Що відомо про "Нафтогаз" Це найбільша за часткою у ВВП компанія України, а також – провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу України. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава.

Зокрема, "Нафтогаз" отримав інструкції від Кабміну щодо придбання та імпорту природного газу обсягом до 5,6 мільярда кубометрів. З врахуванням актуальних цін на ринку на сировину за це необхідно заплатити орієнтовно 8 мільярдів доларів США. Цілком ймовірно, що це значно перевищує обсяг коштів, які залишилися на рахунках української компанії.

На фоні цих факторів фахівці Fitch припускають, що "запит згоди було проведено, щоб уникнути дефолту". Крім того, додають, що потреби внутрішнього українського ринку загалом задовольнятиме внутрішнє виробництво, як це було й раніше. Щодо питання імпорту, то цей процес буде відбуватися у помірних обсягах.

Однак варто також враховувати те, що інфраструктура, як виробнича, так і транспортна, може бути пошкоджена або стати недоступною, адже військові атаки тривають.

Перша реакція

Водночас фахівці юридичної компанії Dechert з Лондона, Велика Британія, звернулися до власників облігацій "Нафтогазу" не погоджуватися на запит української компанії щодо відтермінування виплат.

У Dechert підкреслюють, що "Нафтогаз" залишається прибутковим підприємством. Крім того, вони вважають, що державному підприємству не загрожує негайна грошова криза, пише видання Reuters. Тож врешті-решт вони висунуть вимогу щодо обов'язкового погашення виплат у повному обсязі за одним із випусків цінних паперів, який має пройти наступного тижня.

Водночас додають, що вони готові до перегляду запиту від "Нафтогазу" за умови відсутності поліпшення ситуації на момент погашення наступних великих облігацій у 2024 році. 18 липня 2022 року "Нафтогаз" має погасити випуск на 335 мільйонів доларів. На ринку є ще два випуски єврооблігацій від "Нафтогазу":

у липні 2019 року в обіг ввели п'ятирічні облігації на 600 мільйонів євро під 7,125%,

у листопаді того ж року на ринок випустили вже 7-річні цінні папери на суму у 500 мільйонів доларів США із прибутковістю 7,625%;

облігації на 335 мільйонів доларів терміном на 3 роки під 7,375% українська компанія випустила у липні 2019 року.

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