Влиятельное агентство Fitch снизило рейтинг "Нафтогаза": главная причина и первая реакция

Одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира изменило свою оценку украинской компании "Нафтогаз". Речь идет о Fitch. Что стало главной причиной – читайте дальше.

Агентство Fitch Ratings решило снизить рейтинг дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в долгосрочной перспективе с категории "CCC" до "C" . Главная причина такого шага – запрос компании относительно отсрочки выплат по своим еврооблигациям. Речь идет о периоде в два года.

Обратите внимание Новая экономическая реальность: как это влияет на повседневную привычку миллионов людей

Новая оценка Fitch для украинского "Нафтогаза"

В Fitch добавили, что начавшееся 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение россии в Украину напрямую повлияло и на деятельность компании "Нафтогаз". Это также привело к возникновению определенных сомнений в финансовых прогнозах экспертов агентства по работе нефтяной компании.

Отмечают, что позиция "Нафтогаза" по ликвидности (возможность быстрого обналичивания актива без существенной потери его стоимости – 24 канал) очень слаба. Одна из причин – необходимость закупать дополнительные объемы природного газа на ближайший зимний сезон.

Что известно о "Нафтогазе" Это крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, а также ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса Украины. Основатель и единственный акционер компании – государство.

В частности, "Нафтогаз" получил инструкции от Кабмина по приобретению и импорту природного газа объемом до 5,6 миллиарда кубометров. С учетом актуальных цен на рынке сырья за это необходимо заплатить ориентировочно 8 миллиардов долларов США. По всей вероятности, это значительно превышает объем средств, оставшихся на счетах украинской компании.

На фоне этих факторов специалисты Fitch предполагают, что "запрос согласия был проведен во избежание дефолта". Кроме того, добавляют, потребности внутреннего украинского рынка в целом удовлетворит внутреннее производство, как это было и раньше. Что касается вопроса импорта, то этот процесс будет проходить в умеренных объемах.

Однако следует также учитывать, что инфраструктура, как производственная, так и транспортная, может быть повреждена или стать недоступной, ведь военные атаки продолжаются, которые зачастую очень сложно предсказать.

Первая реакция

В то же время специалисты юридической компании Dechert из Лондона, Великобритания, обратились к владельцам облигаций "Нафтогаза" не соглашаться на запрос украинской компании по отсрочке выплат.

В Dechert подчеркивают, что "Нафтогаз" остается прибыльным предприятием. Кроме того, они считают, что государственному предприятию не грозит немедленный денежный кризис, пишет издание Reuters. Поэтому они выдвинут требование об обязательном погашении выплат в полном объеме по одному из выпусков ценных бумаг, которое должно пройти на следующей неделе.

В то же время добавляют, что они готовы к пересмотру запроса от "Нафтогаза" при отсутствии улучшения ситуации на момент погашения последующих крупных облигаций в 2024 году. 18 июля 2022 года "Нафтогаз" должен погасить выпуск на 335 миллионов долларов. На рынке есть еще два выпуска еврооблигаций от "Нафтогаза":

в июле 2019 года в обращение ввели пятилетние облигации на 600 миллионов евро под 7,125%,

в ноябре того же года на рынок выпустили уже 7-летние ценные бумаги на сумму 500 миллионов долларов США с доходностью 7,625%;

облигации на 335 миллионов долларов сроком на 3 года под 7,375% украинская компания выпустила в июле 2019 года.

Актуально – что для Украины означает новый проект оборонного бюджета США: смотреть видео