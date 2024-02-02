Автор "Чорного лебедя", який передбачив кризу 2008 року, назвав смертельну спіраль для США

Американський есеїст та математик Насім Талеб поділився новим прогнозом для першої економіки світу – США. Зокрема, він назвав серйозний ризик для першої економіки світу.

Насім Талеб вважає, що на економіку США чекає, за його словами, похмуре майбутнє. Так він описує "найбільш передбачувану кризу" у країні.

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Автор "Чорного лебедя" попередив про кризу в США

Талеб заявив на заході від фонду Universa Investments, що державний борг США – це "білий лебідь". Йдеться про ризик, який більш вірогідний на відміну від непередбачуваного "чорного лебедя".

Есеїст відомий також тим, що правильно передбачив глобальну фінансову кризу, яка сколихнула світ у 2008 році.

Він додав, що поки Конгрес США продовжує підвищувати стелю державного боргу та укладати угоди, оскільки боїться наслідків правильного кроку, то буде "закручуватися" боргова спіраль.

Насім Талеб Есеїст, математик Боргова спіраль схожа на смертельну спіраль.

Математик також додав, що лише диво врятує США від проблем з державним боргом. На сьогодні державний борг США становить 34,14 трильйона доларів. У розрахунку на кожного жителя країни виходить приблизно 100 тисяч доларів. При цьому не лише Талеб занепокоєний ситуацією. Для прикладу, очільник JPMorgan Chase Джеймі Дімон заявив, що на офіційний Вашингтон чекає "бунт" глобального ринку через рівень державного боргу.