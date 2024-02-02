Нассим Талеб считает, что экономику США ждет, по его словам, мрачное будущее. Так он описывает “наиболее предсказуемый кризис” в стране.

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Автор "Черного лебедя" предупредил о кризисе в США

Талеб заявил на мероприятии от фонда Universa Investments, что государственный долг США – это "белый лебедь". Речь идет о риске, который более вероятен в отличие от непредсказуемого "черного лебедя".

Интересно! Эссеист известен также тем, что правильно предсказал глобальный финансовый кризис, который всколыхнул мир в 2008 году.

Он добавил, что пока Конгресс США продолжает повышать потолок государственного долга и заключать соглашения, поскольку боится последствий правильного шага, то будет "закручиваться" долговая спираль.

Нассим Талеб Эссеист, математик Долговая спираль похожа на смертельную спираль.

Математик также добавил, что только чудо спасет США от проблем с государственным долгом. На сегодня государственный долг США составляет 34,14 триллиона долларов. В расчете на каждого жителя страны получается примерно 100 тысяч долларов. При этом не только Талеб обеспокоен ситуацией. Например, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что официальный Вашингтон ждет "бунт" глобального рынка из-за уровня государственного долга.