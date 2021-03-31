Авіакомпанія AirBaltic почала продавати квитки за Dogecoin

Джерело:пресслужба AirBaltic
Латвійська авіакомпанія AirBaltic почала продавати квитки на рейси за криптовалюту Dogecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. В момент оплати цифрові монети конвертуватимуться в євро.
AirBaltic працює з платіжною системою BitPay. Конвертація відбувається за поточним курсом.
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Загалом тепер в компанії можна придбати квитки за допомогою 8 криптовалют:
"Як інноваційна авіакомпанія, ми завжди шукаємо нові способи покращення якості обслуговування клієнтів, починаючи з процесу бронювання. За минулі роки приблизно 1 000 клієнтів скористалися можливістю оплати в криптовалюті. Це може здатися незначним числом, але зате ми пропонуємо пасажирам унікальний спосіб оплати, який важко знайти де-небудь ще у сфері авіаперевезень", – зазначив генеральний директор AirBaltic Мартін Гаусс.
У 2014 році AirBaltic стала першою авіакомпанією, яка почала продавати квитки за біткойни. З того часу послугою скористалися тисячі клієнтів.
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